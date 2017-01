Thibault Cauvin, guitariste, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d'Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région .

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien « La Croix ".

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, un exemplaire du dernier disque de l’ensemble La Rêveuse entièrement consacré à Dietrich Buxtehude. Un disque France Musique paru sous le label Mirare.

Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus simple : comme tous les samedis, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre prénom et votre nom de famille.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

Thibault Cauvin se produira ce soir à la Tour Eiffel.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Robert Schumann

Fantaisie en Ut majeur op. 17 (2. Mässig, durchaus energisch)

Jean-Philippe Collard, piano.

Jean Sebastien Bach

Concerto pour 2 clavecins en ut Majeur B.W.V. 1061 (3. Fugue)

Lars Ulrik Mortensen & Trevor Pinnock, clavecins

Concerto Copenhagen

Direction Lars Ulrik Mortensen

Gabriel Fauré

Barcarolle n°1 en la mineur op. 26

Quatuor Eclisses.

Francis Poulenc

Aubade (Toilette de Diane)

Eric Le Sage, piano

Juliette Hurel, flûte

Orchestre Philharmonique de Liège

Direction : Stéphane Denève

Wolfgang A. Mozart

Quatuor à cordes n°16 en Mi bémol Majeur K 428 (4. Allegro vivace)

Quatuor van Kuijk

Jakob Clemens non papa

Qui consolabatur me

Ensemble Huelgas

Direction : Paul van Nevel

The color of her hair

Bud Shank, saxophone

Dietrich Buxtehude

Sonate & Suite en Si bémol majeur BuxWV.273 (1. Allegro)

Ensemble La Rêveuse

Anton Dvorak

13 duos moraves op. 32 (Slavikovsky polecko maly)

Genia Kuhmeier, soprano

Bernarda Fink, mezzo-soprano

Christoph Berner, piano

John Williams

E T l'extra-terrestre (Flying theme)

Boston Pops Orchestra

Direction : John Williams

Billy Strayhorn (pour Duke Ellington)

Take the A train

Thibault Cauvin, guitare

Antonio Vivaldi

Concerto en La mineur op. 3 n°6 RV 356 (3. Presto)

Thibault Cauvin, guitare

Orchestre de chambre de Paris

Direction : Julien Masmondet

Thylacine

Irkutsk

(album « Transsiberian).

Franz Schubert

Ständchen D.957 n°4

Thibault Cauvin, guitare

Julian Carrillo

Concertino pour piano métamorfoséador en tiers de ton et orchestre (Vivace)

Bernard Flavigny, piano

Orchestre des Concerts Lamoureux

Direction : Julian Carrillo

Ludwig van Beethoven

Sonate n°5 en Ré Maj op 102 n°2 (3. Allegro - Allegro fugato)

Jacqueline du Pré, violoncelle

Daniel Barenboim, piano

Arvo Pärt

Spiegel im spiegel

Benjamin Hudson, violon

Jurgen Kruse, piano