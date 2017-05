Renaud Machart et François Le Roux invités de la matinale du samedi de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine.

Ricercar

► 7h30 : Le Tour de France des régions, direction le sud !

Le Festival "Les Musiques" à Marseille du 12 au 20 mai.

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien "La Croix"

La collection Bührle à la Fondation de l'Hermitage à Lausanne.

►7h50 : Le jeu du week-end.

A gagner ce matin le dernier disque de l’Akademie für Alte Musik de Berlin, qui sort chez Harmonia Mundi et qui est consacré à Telemann, compositeur dont on commémore cette année les 250 ans de la mort.

Harmonia Mundi

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

Le compositeur Fernand Halphen, mort pour la France en mai 1917.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Christophe Le Menu de Saint-Philibert

La Vièle

Monika Mauch, soprano

Ensemble Danguy

Tobie Miller, vielle à roue et direction.

Frédéric Chopin

Grande Valse en la bémol Majeur, op. 42

Sergueï Rachmaninov, piano.

Pierre Jodlowski

Drones

Ensemble Intercontemporain

Direction : Susanna Mälkki.

Paul Dukas

Ariane et Barbe-Bleue (Acte III, Prélude)

Orchestre symphonique de la radio autrichienne

Direction : Bertrand de Billy

Charles Tournemire

Suite en trois parties op. 11 (3. Allegro)

Steven Dann, alto

James Parker, piano

Georg Philipp Telemann

Concerto pour mandoline, tympanon, harpe, cordes et basse continue en fa Majeur TWV 53 :F1 (1. Allegro)

Akademie für Alte Musik Berlin.

Anton Dvorak

Danse slave en mi mineur op. 72 n°2

Orchestre de Cleveland

Direction : George Szell

Fernand Halphen

Les tranchées

Turner Layton

After You’ve Gone

Caterina Valente, chant et guitare

Silvio Francesco, clarinette solo

Edelhagen All Stars (Werner Schulze, basse, Bobby Schmid, batterie).

Robert Schumann

Trio n°1 en ré mineur op. 63 (4. Mit Feuer)

Trio Karénine