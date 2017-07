Pierre Hantaï, claveciniste, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

, © Alpha

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez

Tour des festivals rhônalpins

- Max Emanuel Cencic, à Beaune le 7 juillet pour Ottone.

- Festival Saou chante Mozart.

- Festival Berlioz.

►7h40 : les coups de cœur de Sabine Gignoux et Cécile Jaurès

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin le disque du claveciniste et organiste Louis-Noël Bestion de Camboulas, intitulé Bach et friends (Bach et ses amis), paru aux éditions Ambronay et qui mêle des pièces d’orgue et de clavecin de Jean-Sébastien Bach et des maitres qui l’ont inspirés et précédés, comme Scheidemann, Georg Muffat, Buxtehude ou encore Joahnn Pachelbel.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

, © arion

Concertino pour cor des Alpes et ensemble de cuivres !

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano n° 2 op. 108 (3. Finale)

Tedi Papavrami, violon

Nelson Goerner, piano

Luigi Boccherini

Concerto en Si bémol Majeur (3. Rondo allegro)

Ensemble baroque de Limoges

Direction et violoncelle : Christophe Coin

Gioachino Rossini

Stabat Mater (Finale : Amen In sempiterna saecula)

Anna Netrebko, soprano

Joyce Di Donato, mezzo-soprano

Lawrence Brownlee, ténor

Ildebrando d'Arcangelo, basse

Chœur et Orchestre de l’Académie Sainte-Cécile de Rome

Direction : Antonio Pappano

Robert Schumann

Symphonie nº3 en Mi bémol Majeur op. 97 « rhénane » (5. Lebhaft)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Camille

Fontaine de lait (album « Oui »).

Carl Reinecke

Sonate pour flûte et piano « Ondine » op. 167 (1. Allegro)

Dominique Etiévant, flûte

Sylvaine Wiart, piano.

Johann Caspar Ferdinand Fischer

Suite pour clavecin n°8 (Prélude en sol et chaconne)

Louis-Noël Bestion de Camboulas, clavecin.

Astor Piazzolla

Libertango

Les 12 violoncelles de l’Orchestre philharmonique de Berlin.

Domenico Scarlatti

Sonate en Sol Majeur K 201

Pierre Hantaï, clavecin.

Domenico Scarlatti

Sonate pour clavecin en fa mineur K 238 (Andante)

Pierre Hantaï, clavecin.

Marin Marais

Pièces de viole livre IV, Suitte d'un goût étranger (Allemande. La singulière n°79)

Jordi Savall et Philippe Pierlot, basse de viole

Pierre Hantaï, clavecin

Xavier Diaz-Latorre, théorbe.

Jean Sébastien Bach

Suite n°4 en Ré Majeur BWV 1069 (Réjouissance)

Le Concert français

Direction : Pierre Hantaï

André Besançon

Concertino pour cor des Alpes et ensemble de cuivres (3. Allegro)

Jozsef Molnar, cor des Alpes

Ensemble romand d’instruments de cuivre

Direction : Roger Volet

Jean-Baptiste Lully

La Pastorale Comique (Chaconne et air des magiciens)

Judith Van Wanroij, soprano

Benjamin Alunni, baryton

Alain Buet, basse

Capriccio Stravagante les 24 violons

Direction : Skip Sempé

Gustave Charpentier

Impressions d’Italie (4. Sur les cimes)

Orchestre philharmonique de Bruxelles

Direction : Hervé Niquet.