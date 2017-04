Nicole Corti, cheffe de choeur de l’ensemble Spirito, invitée de la matinale du samedi de Clément Rochefort.

►7h00 : Le journal

►7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

►7h30 : Le Tour de France des régions

►7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien "La Croix"

9e saison au Centre d’Arts et de nature de Chaumont-sur-Loire : exposition de 13 artistes

►7h50 : le jeu du week-end

A gagner ce matin un "tea time" dans la galerie de l'hôtel Plaza Athénée

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour : Nicole Corti

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le journal

Programmation musicale

Johannes Brahms

Ballades, op. 10

4. Andante con moto

Denis Kozhukhin, piano

Ralph Vaughan WilliamsSymphonie n. 8, en ré mineur

2e mouvement; Scherzo alla marcia

Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool, dir. Andrew Manze

Claudio Monteverdi

Ballo : Tirsi e Clori, concertato à cinq, extrait du septième livre de madrigaux

Les Arts Florissants, dir. William Christie

Antoine Dauvergne

La Double Coquette (air de Florise : "un infidèle brise les noeuds les plus parfaits") (arr. Gérard Pesson)

Isabelle Poulenard, soprano

Ensemble Amarillis, dir. Héloïse Gaillard et Violaine Cochard

Mikhaïl Glinka

Entracte de Rouslan et Ludmila

Orchestre du Théâtre du Bolchoï, dir. Alexandre Vedernikov

Ludwig van Beethoven

Sixième symphonie, dite "Pastorale", en fa majeur, op. 68

3e mouvement, Allegro, "Lustiges Zusammensein der Landleute (Joyeuse assemblée de paysans)"

Orchestre du 18e siècle, dir. Frans Brüggen

Jules Massenet

Scènes alsaciennes

4. Dimanche soir

New Zealand Symphony Orchestra, dir. Jean-Yves Ossonces

Antonín Dvořák

Carnival Overture, op. 92

New York Philharmonic Orchestra, dir. Leonard Bernstein

Francesco Cavalli

La Calisto

Acte I, scène 5

Acte III, scène 2

Maria Bayo, Calisto

Marcello Lipp, Jupiter

Simon Keenlyside, Mercure

Sonia Theodoridou, Junon

Judith Vindevogel, Dominique Visse, Furies

Concerto Vocale, clavecin et dir. René Jacobs

Jean-Baptiste Lully

Armide

Acte II, scène 5, "Enfin, il est en ma puissance"

Marie-Adeline Henry, Armide

Les Talens Lyriques, dir. Christophe Rousset

François Couperin

Essais en forme d'ouverture

1. Lully et les Muses françaises, Corelli et les Muses italiennes

Les Talens Lyriques, clavecin et dir. Christophe Rousset

William Walton

Facade [foxtrot / by the lake]

Edith Sitwell, voix

Chamber orchestra, dir. Frederik Prausnitz

Federico Moreno Torroba

Tonada concertante

3. Allegro moderato

Pepe Romero, guitare

Extremadura Symphony Orchestra, dir. Manuel Coves

Anthony Holborne

Suite : Allemande ("The Fruit of love"), Pavane ("Funerals"), Gaillardes ("Muy Linda" et "Fairy Round")

Ensemble Brouillamini