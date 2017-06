Nicolas Courjal, chanteur lyrique, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Séverine Garnier, journaliste fondatrice du blog "classique mais pas has been"

Les Escapades musicales d'Arcachon

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien "La Croix".

L’exposition « À fleur de peau, la fabrique des apparences » à l'abbaye de Daoulas dans le Finistère.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin le dernier disque de l’ensemble baroque Aurora et de son violoniste de chef Enrico Gatti. Un disque intitulé « The Fiery Genius » (le Génie ardent), édité par le label Arcana. Un disque consacré à la musique instrumentale napolitaine écrite pour 1,2,3 ou 4 violons entre 1650 et 1750.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

Denise Mégevand, compositrice et harpiste.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Félix Mendelssohn

Symphonie n° 2 « Chant de louge (10. Chœur « Ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht »)

RIAS Kammerchor

Orchestre de chambre d’Europe

Direction : Yannick Nézet-Séguin

Stephen Reynolds

Deux poèmes en hommage à Fauré (2. Impromptu : Le printemps)

Stephen Hough, piano.

Jean Sébastien Bach

Cantate BWV 78 « Jesu der du meine Seele »* (duo « Wir eilen mit schwachen»)

Ingrid Schmithusen, soprano

Charles Brett, haute-contre

La Chapelle royale

Direction : Philippe Herreweghe

Joseph Haydn

Quatuor à cordes en fa mineur op. 20 n°5 HOB III:35 (4. Finale)

Quatuor Hagen.

Vittorio Monti

Czardas (arr. pour tuba et quintette à cordes)

Thomas Leleu, tuba

Thomas Leleu sextet.

Claude Debussy

Le Promenoir des deux amants (3. Je tremble en voyant ton visage)

Gérard Souzay, baryton

Dalton Baldwin, piano.

Anton Dvorak

Quintette n°2 en La Majeur op. 81 (3. Scherzo)

Quatuor Guarnieri

Arthur Rubinstein, piano.

Nicola Fiorenza

Concerto di violini e basso (2. allegro)

Ensemble Aurora

Direction et violon : Enrico Gatti

Kurt Weill

Don’t look now

Kate Lindsey, mezzo-soprano

Baptiste Trotignon, piano.

Hector Berlioz

Les nuits d'été op. 7 (1. Villanelle)

Anne Sofie von Otter, mezzo-soprano

Les Musiciens du Louvre

Direction : Marc Minkowski

Charles-Simon Catel

Sémiramis (air d’Assur « S'il est vrai que votre vengeance », Acte II)

Nicolas Courjal (Assur)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Hector Berlioz

La Damnation de Faust (Marche hongroise)

Orchestre de Paris

Direction : George Prêtre

Shirley Horn

This hotel (in Remember Miles).

Félicien David

Herculanum (Gloire, gloire à toi, Acte I)

Nicolas Courjal (Nicanor)

Chœur de la radio flamande

Orchestre philharmonique de Bruxelles

Direction : Hervé Niquet.

Denise Mégevand

Suite irlandaise sur des thèmes de Carolan (Patrick Kelly)

Denise Mégevand, harpe

Orchestre National de Toulouse

Direction : Georges Armand

George Gershwin

Girl Crazy (Fascinating Rhythm)

Tommy Dorsey orchestra.