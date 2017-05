Monica Bellucci, comédienne invitée de la matinale du samedi de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et de sa région.

Week-end "Méditerranée" à Lyon !

- Concert du trompettiste sarde Paolo Fresu au Musée des Confluences samedi soir à 20h30.

- L’ensemble Capella Mediterranea de Leonardo Alarcon à l'Auditorium de Lyon mardi 9 mai.

- Rétrospective Claudia Cardinale à l'Institut Lumière.

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien "La Croix"

Tour d’horizon des expositions consacrées à l’art contemporain africain à Paris (La Villette, Fondation Vuitton), Lille et Avignon.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin le disque « Son of England », dernier né des Cris de Paris et du Poème harmonique de Vincent Dumestre, sous le label Alpha Classics. Un disque « hommage » au compositeur anglais Henry Purcell.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

Le label Folkways.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Jean Sébastien Bach

Prélude et Fugue in Mi mineur BWV 548 (Fugue)

Yo-Yo Ma, violoncelle

Chris Thile, mandoline

Edgar Meyer, contrebasse.

Ambroise Thomas

Mignon (air de Mignon « Connais-tu le pays », acte I)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orchestre national de France

Direction : Fabien Gabel

Robert Schumann

Trois romances op. 94 (2. Einfach, innig)

Patrick Messina, clarinette

Fabrizio Chiovetta, piano.

Rimski-Korsakov

Flocon de neige (Snegourotchka)

suite d'orchestre (dance of the tumblers)

Orchestre Philharmonia

Direction : Efrem Kurtz.

Michelangelo Falvetti

Il Diluvio Universale (3e partie, chœur « E chi mi dà aita »)

Chœur de chambre de Namur

Cappella Mediterranea

Direction : Leonardo Garcia Alarcon

Frédéric Chopin

Etude pour piano n° 2 en La mineur op. 10 n° 2 (chromatique)

Nikita Magaloff, piano.

Musique Zandé

Maria

Robert Schumann

Quatuor à cordes n° 1 en La mineur, op. 41, n° 1 (2. Scherzo)

Quatuor Pacifica.

Jeremiah Clarke

Ode sur la mort d’Henry Purcell (Ouverture, Chœur « Come, come along », Mr Clarke’s Cebell)

Katherine Watson, soprano

Nicholas Tamagna, alto

Jeffrey Thompson, ténor

Geoffroy Buffière, basse

Les Cris de Paris

Le Poème Harmonique

Direction : Vincent Dumestre

Edvard Grieg

Peer Gynt (Acte V, Prélude « Retour de Peer Gynt »)

Orchestre philharmonique d’Oslo

Direction : Esa-Pekka Salonen

Anton Dvorak

Danse slave en mi mineur op. 72 n°2

Orchestre de Cleveland

Direction : George Szell

Giacomo Puccini

Tosca (« Vissi d'arte », Acte II, Tosca)

Maria Callas, soprano

Orchestre du théâtre de la Scala de Milan

Direction : Victor de Sabata

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila (« Mon cœur s'ouvre à ta voix », Acte II, Dalila)

Marie-Nicole Lemieux, mezzo-soprano

Orchestre national de France

Direction : Fabien Gabel

Nico Muhly

Two boys (« And there they are », Acte II Scène 14)

Paul Appleby, ténor

Alice Coote, mezzo-soprano

Marco Nistico, basse

Caitlin Lynch, soprano

Chœur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York

Direction : David Robertson

Mieczyslaw Kolinski

Suite de Dahomey, op. 31

(musique traditionnelle du Dahomey)

Miecsyslaw Kolinksi, piano

Lois Wann, hautbois/chant d’homme.

Franz Schubert

Symphonie n° 3 en Ré Majeur D 200 (3. Menuetto)

Orchestre de symphonique de la Radio de Baden-Baden

Direction : Hans Zender

Dmitri Chostakovitch

Jazz Suite n° 2 (Valse n°2 et Finale)

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Direction : Riccardo Chailly