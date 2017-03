Prix France Musique des Muses : Claude Abromont, prix spécial du jury, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

, © Ricercar

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Jean Marie Duhamel, journaliste musique à "La voix du Nord".

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien « La Croix ".

L' exposition sur les frères Le Nain au Musée du Louvre Lens.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, un exemplaire du disque "Vocello" avec le violoncelliste Henri Demarquette et l'Ensemble Sequenza 9.3 dirigé par Catherine Simonpietri.

Un disque du label DECCA paru le 17 mars .

, © Decca

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron.

► 8h10 : L’invité du jour : Claude Abromont, prix spécial du jury.

Créé en 1993 par Claude Samuel, Le Prix des Muses devient cette année le Prix France Musique des Muses. Il récompense les ouvrages consacrés à la musique classique, au jazz et aux musiques traditionnelles publiés en langue française au cours de l’année précédente.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

, © Frémeaux et associés

Hommage à Chuck Berry.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le journal

Programmation musicale

Alessandro Scarlatti

Passion selon Saint-Jean (Hunc ergo titulum multi Judaeorum)

Giuseppina Bridelli, (Testo)

Salvo Vitale (Christus)

Guillaume Houcke (Pilatus)

Millenium Orchestra

Chœur de chambre de Namur

Direction : Leonardo Garcia Alarcon.

Gustav Mahler

Symphonie n°4 en Sol Majeur (1. Bedächtig)

Orchestre symphonique de la radio de Franfort

Diretion : Eliahu Inbal

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n°2 en Fa Majeur op. 99 (3. Allegro passionato)

Janos Starker, violoncelle

Julius Katchen, piano.

Max Richter (d’après Vivaldi)

Spring 0 et 1.

Daniel Hope, violon

Orchestre de chambre du Konzerthaus de Berlin

Direction : André de Ridder.

Felix Mendelssohn

Romance sans paroles en Ut Majeur op. 67 n°4 « la fileuse »

Alicia de Larrocha, piano.

Etienne Moulinié

Tout se peint de verdure

Le Poème Harmonique

Direction : Vincent Dumestre.

Henry Purcell (arr. François Saint-Yves)

Didon et Enée : When I laid in earth

Henri Demarquette, violoncelle

Ensemble Sequenza 9.3

Direction : Catherine Simonpietri

George Enescu

Suite nº2 en Ut Majeur op. 20 (Gigue)

Orchestre de la radio nationale roumaine

Direction : Horia Andreescu

Georg Philipp Telemann

Sonate pour trompette en Ré Majeur TWV 44:D1 (3. Vivace)

Jean-François Madeuf, trompette

La Petite Bande

Direction : Sigiswald Kuijken

Hector Berlioz

Symphonie fantastique (1. Rêveries – passions)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Hector Berlioz

Symphonie fantastique (2. Un bal)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Hector Berlioz

Symphonie fantastique (4. Marche au supplice)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Hector Berlioz

Symphonie fantastique (5. Songe d’une nuit de sabbat)

Orchestre révolutionnaire et romantique

Direction : John Eliot Gardiner

Johannes Brahms

Intermezzo en la mineur op. 118 n°1

Philippe Cassard, piano.

Francis Lai

Valse au printemps

Francis Lai, accordéon.