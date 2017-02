La Matinale du samedi en direct de la Folle Journée à Nantes.

► 7h00 : Le journal

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Yves Aumont, journaliste à Ouest France

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien « La Croix ".

L'exposition Odile Redon, "la nature silencieuse" au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

►7h50 : Le jeu du week-end

, © Sony

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron.

► 8h10 : Les invités du jour

Le Quatuor Bela, le Quatuor Eclisse, Fanny Clamagirand accompagnée de David Bismuth et le pianiste François Dumont.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique » par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal.

Programmation musicale

Erwin Schulhoff

Quatuor n°1 (2. Allegretto con moto e con malinconia grottesca & 3. Allegro giocoso alla slovacca)

Quatuor Béla.

Joaquin Turina

3 Danses fantastiques op. 22 (1. Exaltation)

Quatuor Eclisses.

Alfred Snittke

The adventures of a dentist (Charleston)

Orchestre symphonique de la Radio de Berlin

Direction : Frank Strobel

Henri Purcell

Jéhovah, que mes ennemis sont nombreux

Les Arts Florissants

Direction : William Christie

Déodat de Séverac

Baigneuses au soleil (Souvenir de Banyuls-sur-mer)

Aldo Ciccolini, piano.

Georg Friedrich Haendel

Alcina (Air de Morgana « Tornami a vagheggiar »)

Sonya Yoncheva, soprano

Academia Montis Regalis

Clavecin et direction : Alessandro de Marchi

Georg Gershwin

Un Américain à Paris (I got rhythm)

Orchestre des studios de la MGM

Direction : Johnny Green

J.S. Bach

Cantate BWV 35 « Geist und Seele wird verwirret » (air "Gott hat alles wohlgemacht")

Le Baquet Céleste

Damien Guillon : contre-ténor & direction.

Bela Bartok

Danses populaires roumaines

Fanny Clamagirand, violon

David Bismuth, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brasil (3. Leme)

Fanny Clamagirand, violon

David Bismuth, piano.

Wilhelm Friedemann Bach

Polonaise n°6 en mi bémol Majeur

François Dumont, piano.

Ludwig van Beethoven

Polonaise op. 89

François Dumont, piano.

Marius Constant

Eloge de la Folie (La Guerre)

Ensemble Ars Nova de l'O.R.T.F

Direction : Marius Constant

Robert Schumann

Fantaisiestucke op. 12 : Traumes-wirren

Philippe Cassard, piano

Paul Ladmirault

Brocéliande au matin (Prélude du 2e acte de « Myrdhin »)

Orchestre symphonique de Bretagne

Direction : Stefan Sanderling