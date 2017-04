Spéciale Seine Musicale - Jean-Luc Choplin et Jean de Gastines invités de Clément Rochefort

► 7h00 : le journal

► 7h10 : la nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : le Tour de France des régions

► 7h40 : la chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien "La Croix"

Aujourd'hui, Sabine Gignoux nous parle de la présence du peintre Marc Desgrandchamps au musée des Beaux-Arts de Caen, pour leur premier cycle d'expositions Résonance, du 3 mars au 27 août 2017

►7h50 : le jeu du week-end

A gagner ce matin, "Waiting for Clara" : un disque NoMadMusic consacré à la musique de chambre de Brahms et Clara et Robert Schumann.

► 8h00 : la météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : l’invité du jour

► 8h40 : la chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : lePalais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : le journal

Programmation musicale

Vassili Kalinnikov

Le Tsar Boris

Entracte de l'acte V

Orchestre Symphonique Académique d'Etat d'URSS, dir. Ievgueni Svetlanov

Heinrich Baermann

Quintette n°3, en mi bémol majeur, op. 23

"L'Adagio Wagner"

L'Octuor de Vienne

Gioachino Rossini

Le Barbier de Séville

Ouverture (transcr. Arnold Schönberg)

Stéphanie Palmin et Pierre Solot, piano à quatre mains

Duo Solot

Enrique Granados12 danzas españolas op.37

Andaluza Playera

Bruno Maurice, accordéon

Christoph Graupner

Ouverture en fa majeur, GWV 449

Ars Antiqua Austria, dir. Gunar Letzbor

Frederic Loewe"Trouville"

bande originale de Gigi

Orchestre des studios de la MGM, dir. André Previn

Johannes Brahms

Geistliches Wiegenlied, op.91 n°2 (transcr. Julien Hervé)

Isabelle Druet, mezzo-soprano

Julien Hervé, clarinette basse

Jean Sugitani, piano

Joseph Haydn

Deuxième concerto pour violoncelle, en ré majeur, Hob. VIIb/2, Op. 101

Jean Guihen Queyras, violoncelle

Orchestre Baroque de Friboug, dir. Gottfried von der Goltz

Wolfgang Amadeus MozartMesse "du couronnement" en ut majeur, K317

Gloria

Sandrine Piau, soprano

Renata Pokuouc, contralto

Benjamin Bruns, ténor

Andreas Wolf, basse

Choeur accentus, Insula Orchestra, dir. Laurence Equilbey

Nina Simone

Suzanne

Antoine Sartorio

L'Orfeo

Duo Orphée et Eurydice, "Cara e amabile catena", acte I, scène 1

Emoke Barath, Eurydice

Philippe Jaroussky, Orphée

I Barocchisti, dir. Diego Fasolis

Leonard Bernstein

West Side Story

"Something's coming"

Richard Beymer, Tony

dir. Johnny Green

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin

Prélude et Toccata

François-René Duchâble, piano

Claude Debussy

La Mer, L. 109

2. Jeux de vagues

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Armin Jordan