Le flûtiste François Lazarevitch, invité de la Matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

Les cinq concertos de Mozart enregistrés par la violoniste Isabelle Faust, avec l’ensemble Il Giardino Armonico sous la direction de Giovanni Antonini, publiés chez Harmonia Mundi.

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région.

Le pianiste Andras Schiff en récital à la Maison de la Culture de Grenoble, le 4 janvier 2017 .

Le violoncelliste Pieter Wispelwey interprète les Six Suites pour violoncelle de Bach à l'Auditorium de Lyon le 10 janvier 2017 .

Orfeo (Je suis mort en Arcadie) d'après l'Orfeo de Monteverdi, la nouvelle création de Samuel Achache et Jeanne Candel à la Comédie de Valence du 4 au 10 janvier 2017.

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès, journaliste au quotidien « La Croix »

« Henri Matisse, le laboratoire intérieur», du 2 décembre 2016 au 6 mai 2017 au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

«Tout au long de la vie d’Henri Matisse (1869-1954), le dessin occupe une place centrale, tant dans la diversité de ses moyens (crayon, fusain et estompe, plume et encre, calame ou pinceau...) que dans ses supports (feuilles de carnets, marges de lettres, ou beaux papiers). L’exposition présente 250 œuvres et rend compte des principaux moments de ce parcours : des années d’apprentissage au tout début du XXe siècle, jusqu’aux études pour la chapelle du Rosaire à Vence (1948-1949), ultime chef-d’œuvre et aboutissement de toute une vie pour Matisse.»

Texte issu du site du Musée des Beaux-Arts de Lyon.

► 7h50 : Le jeu du week-end

Un cadeau de Noël exceptionnel offert par le chef Alain Passard, qui vous propose ce matin de gagner un déjeuner pour deux personnes dans son restaurant L’Arpège !

► 8h00 : La météo musicale par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour : le flûtiste François Lazarevitch pour le disque « Noël Baroque » enregistré avec son ensemble Les Musiciens de Saint-Julien et la Maitrise de Radio France.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique » par Anne Voisin

Tintin et le lac aux requins

Raymond Leblanc, Joseph Noël et François Rauber

Tintin et le lac aux requins (2e partie, extrait)

Jacques Careuil, Tintin

Micheline Dax, La Castafiore

► 8h50 : Le palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l’Arpège - spécial Menu de Noël

Une transcription culinaire embarquée en traineau sur… Sleigh Ride de Leroy Anderson, par l'Orchestre Symphonique de la Radio de Cologne, sous la direction de Pinchas Steinberg.

► 9h00 : Le journal

Programmation musicale

The Bottle boys

O Come, All ye faithfull (Venez, peuple fidèle)

Version pour ensemble de bouteilles de bières

Beethoven_

Sonate n° 2 en Sol mineur op. 5 n°2 (III. Rondo)_

Heinrich Schiff, violoncelle

Till Fellner, piano

James Pierpont

Jingle bells

The King’s Singers

Grieg

Våren (Le Printemps)

Per Vollestad, baryton

Orchestre Symphonique National de Lituanie

Terje Mikkelsen, dir.

Bach

Suite n°6 pour violoncelle seul BWV1012 (Gavottes I et II)

Pieter Wispelwey, violoncelle

Albéric Magnard

Symphonien°4 en Ut dièse mineurop. 21 (II. Vif)

Orchestre Symphonique de Malmo

Thomas Sanderling, dir.

M. Marino

La confiture

Les Frères Jacques

Respighi

La Boutique Fantasque (Galop)

Academy-of-St-Martin-in-the Fields

Neville Marriner, dir.

Liszt

WeihnachtsbaumS 186(IV. Marche des Rois Mages)

France Clidat, piano

D'après Michel Corrette

QuandDieunaquitàNoël

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch, flûte et dir.

D'après Jeande Brébeuf

IesousAhatonnia

Enea Sorini, baryton

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch, flûte et dir.

Vivaldi/Bourdin

Concerto pour flûte en famajeur, op. 10 n° 1, RV 433 « Latempesta di mare »(I.Allegro)

Album « Roger Bourdin se divertit en compagnie d'Antonio Vivaldi » (Pierre Cardin, 1970)

Roger Bourdin, Flûte

Annie Challan, Harpe

José Souc, Guitare

André Arpino, Batterie

Willy Lockwood, Basse

Jacques Wiederker, Violoncelle

D'après Marc-Antoine Charpentier et Charles-HubertGervais

Josephestbien marié

Maitrise de Radio France

Les Musiciens de Saint-Julien

François Lazarevitch, flûte et dir.

Raymond Leblanc/JosephNoël/François Rauber

Tintinet le lac aux requins(2e partie, extrait)

Jacques Careuil, Tintin

Micheline Dax, La Castafiore

RayParker, JimMorgan et TomSzczesniak

Les aventures de Tintin(Générique)

Solistes de l’Orchestre national de France

Charles Dutoit, dir.

Leroy Anderson

Sleigh Ride

Orchestre Symphonique de la Radio de Cologne

Pinchas Steinberg, dir.