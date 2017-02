Jean-Marc Aymes, claveciniste et directeur de l'ensemble Concerto Soave, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région

Retour de tournée américaine avec l’Orchestre national de Lyon & Leonard Slatkin

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien « La Croix ".

L’exposition Vermeer et les maîtres de la peinture de genre au Musée du Louvre jusqu’au 22 mai.

► 7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, un exemplaire du dernier disque de Piotr Andrszewski consacré à Schumann et Mozart (paru chez Warner le 17 février).

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach (arr. Franz Liszt)

Prélude et fugue en la mineur BWV.543

François Dumont, piano

Antoine-Esprit Blanchard

Magnificat (chœur « Fecit potentiam »)

Chœur Les Eléments, Les Passions

Direction : Jean-Marc Andrieux.

Negro spiritual

Swing down Chariot

Jean Sebastien Bach

Toccata et fugue en ré mineur BWV.565 (fugue)

Quatuor Ellipsos.

Claude Debussy (orch. Ravel)

Danse (tarentelle styrienne)

Orchestre National de Lyon

Direciton : Leonard Slatkin

Bertrand de Bacilly

Courante

Claire Antonini, luth

Thomas Dunford, archiluth

Jan Pieterszoon Sweelinck

Onse Vader in hemelrijck (Notre Père)

Quatuor de flûtes

Brisk d’Amsterdam

Anonyme

Todo los santos

The Dufay Collective

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 14 en ut mineur K.457 (3. Molto Allegro)

Piotr Anderszewski, piano

Franz Schreker

Ein Tanzspiel (Madrigal)

Orchestre Symphonique Lucerne

Direction : John Axelrod

Giovanni Felice Sances

Usurpator Tiranno

Maria Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave

Direction et clavecin : Jean Marc Aymes

Claudio Monteverdi

Confitebor

Maria Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave

Direction et clavecin : Jean Marc Aymes

Claudio Monteverdi

Damigella tutta bella

Maria Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave

Direction et clavecin : Jean Marc Aymes

Carlo Gesualdo

Deh come in van sospiro

Maria Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave

Direction et clavecin : Jean Marc Aymes

André Messager

L’Amour masqué : J’ai deux amants (acte I, air d’Elle)

Régine Crespin, soprano

Orchestre du Volksoper de Vienne

Direction : Alain Lombard

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Ce n’est pas le coucou

Quatuor Opus 333

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée (ouverture)

Akademie für alte musik Berlin

Direction : René Jacobs