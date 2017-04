► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région.

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien " La Croix "

Tintamarre ! Instruments de musique dans l'art, 1860-1910

Exposition au musée des impressionnismes de Giverny jusqu'au 2 juillet 2017.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, des places de cinéma, valables dans n’importe quel cinéma, pour aller voir le film-documentaire « L’Opéra » de Jean-Stéphane Bron qui sortira en salle mercredi, le 5 avril. Un documentaire en forme d’immersion dans les coulisses de l’une des plus grandes institutions culturelles françaises : l’Opéra de Paris, à la rencontre de cette micro société composée d’artistes, de techniciens, des couturières, de personnel administratif...

L'Opéra, de Jean-Stéphane Bron - bande-annonce

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

Isabella Vasilotta, directrice artistique du Concours international de piano d'Orléans viendra nous parler plus particulièrement du Concours Brin d'herbe.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé (III. Lever du jour)

Marion Ralincourt, flûte

Ensemble Aedes

Les Siècle

Direction : François-Xavier Roth.

Monsieur de Sainte-Colombe

Concert 44 « Tombeau Les Regrets » (à 2 violes)

Christine Plubeau et Isabelle Saint-Yves, violes de gambe.

Leonard Bernstein

On the town (Lonely town, arr. pour violon et orchestre)

Joshua Bell, violon

Philharmonia Orchestra

Direction : David Zinman

Joseph Haydn

Sonate Hob. XVI:32 en Si mineur (3. Finale presto)

Francesco Corti, clavecin.

Franz Liszt

Liebesträume en la bémol Majeur S.541 n°3

Leif Ove Andsnes, piano.

Erich Wolfgang Korngold

Captain Blood (Générique)

Orchestre philharmonique de Brandebourg

Direction : Richard Kaufman

Gioacchino Rossini

L’Italienne à Alger (« Cruda sorte », air d’Isabella)

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Chœur de l’Opéra et Orchestre national de Montpellier Occitanie

Direction : Enrique Mazzola.

Franz Schubert

Quintette en La Majeur D 667 « La Truite » (4. Andantino)

Alfred Brendel, piano

Quatuor de Cleveland

James Van Demark, contrebasse.

Bert Kaempfert

Strangers in the night

Mrs Elva Miller, chant

Albert Roussel

Symphonie n°4 en La majeur op. 53 (4. Allegro molto)

Orchestre philharmonique de Radio France

Direction : Marek Janowski

Scott Joplin

Elite syncopations

Jean-Pierre Rampal, flûte

John Steele Ritter, clavecin.