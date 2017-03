Hervé Niquet, directeur artistique du Concert Spirituel, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le "Tour de France des régions" européen !! avec le Chef d'orchestre François Xavier Roth.

Inauguration de la nouvelle salle Pierre Boulez de Berlin.

► 7h40 : La chronique culture, par Cécile Jaurès en partenariat avec le quotidien « La Croix ».

L'exposition "Alexandra David-Néel : une aventurière au musée", à voir jusqu'au 22 mai au Musée Guimet.

► 7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, un exemplaire du dernier disque du jeune pianiste Rémi Geniet, paru sous le label Mirare. Un disque entièrement consacré à quelques sonates de Beethoven. Pour gagner un exemplaire de ce disque, comme tous les samedis, il vous suffit de répondre correctement à la question du jour via l’onglet « contactez-nous » sur la page de la matinale d’aujourd’hui, en indiquant bien votre adresse complète pour l’envoi des cadeaux.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron.

► 8h10 : L'invité du jour

Hervé Niquet, directeur artistique du Concert Spirituel invité à l'occasion des 30 ans de l'ensemble.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

Le compositeur Jean Rivier.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l’Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Les Quatre saisons (Concerto n° 1 en mi majeur « Le printemps »)

Orchestre de chambre de Zurich

Direction et violon : Daniel Hope

Arvo Pärt

Kanon Pokajanen (Ikos)

Capella Amsterdam

Daniel Reuss, dir.

Camille Saint-Saëns

Sonate pour violoncelle & piano n° 3 op. posthume, inachevée (2. Andante sostenuto)

Emmanuelle Bertrand, violoncelle

Pascal Amoyel, piano

Aram Khatchatourian

Danse du sabre

Roby Lakatos, violon & son ensemble.

Anton Webern

Im Sommerwind (Dans le vent d'été), idylle pour grand orchestre.

Orchestre symphonique de la radio de Baden-Baden

Direction : François-Xavier Roth

Henry Purcell

Fantaisie à 4 parties

Ensemble Hespèrion XX

Direction et dessus de viole : Jordi Savall.

Anonyme

Todo los santos

The Dufay Collective

Ludwig van Beethoven

Sonate op. 27 n°2 en Ut dièse mineur « Sonata quasi una fantasia (3. Presto agitato)

Rémi Geniet, piano.

Gian Carlo Menotti

Le Téléphone (Ouverture)

Orchestre symphonique de Philadelphie

Direction : Dimitri Mitropoulos

Jean Gilles

Lamentations pour la Semaine Sainte (Lamentation du Mercredi soir, Beth)

Véronique Gens, soprano

Jean-Paul Fouchécourt, ténor

Douglas Nasrawi, ténor

Jean-Louis Paya, baryton

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Georg Friedrich Haendel

Musique pour les Feux d’artifices royaux (Ouverture, allegro)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Luigi Cherubini

Requiem (Séquence)

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Myriam Makeba

Pata pata.

Jean Baptiste Lully (arr. Antoine Dauvergne)

Persée (édition 1770) : ouverture

Le Concert Spirituel

Direction : Hervé Niquet

Jean Rivier

Symphonie n°3 en Sol majeur (2. Vivo e leggiero)

Orchestre Jean-François Paillard

Direction : Jean-François Paillard

Gioachino Rossini

Duo des chats

Patrizia Ciofi, soprano

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orchestre national de Montpellier Occitanie

Direction : Enrique Mazzola

Traditionnel irlandais

Did you see my man looking for me/Short grass/The hag at the church

Frankie Gavin, violon

Arty McGlynn, guitare

Aidan Coffey, accordéon