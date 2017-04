Christophe Rousset, chef d'orchestre et claveciniste, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté discographique de la semaine

► 7h30 : Le Tour de France des régions

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien "La Croix"

Trois expositions Picasso au musée de Rouen, au musée de Picasso à Paris et au musée du Quai Branly.

►7h50 : Le jeu du week-end

A gagner ce matin, le dernier disque du pianiste Javier Perianes consacré à quelques sonates de Franz Schubert (CD Harmonia Mundi paru le 31 mars).

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h10 : L’invité du jour

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Johannes Brahms

Concerto pour piano n°1 en ré mineur op. 15 (3. Rondo. Allegro non troppo)

Emanuel Ax, piano

Orchestre royal du Concertgebouw

Direction : Bernard Haitink

Joseph Jongen

La Musique

Claire Lefilliâtre, soprano

Ensemble Oxalys.

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 8 en Fa majeur op 93 (II. Allegro scherzando)

Orchestre de Cleveland

Direction : Christoph von Dohnanyi

Claudio Monteverdi

Vêpres de la Bienheureuse Vierge Marie (Psaume 112 : Laudate pueri Domine)

Chœur Monteverdi

English Baroque Soloists

John-Eliott Gardiner, piano

Gabriel Fauré

Dolly op. 56 (Le jardin de Dolly)

Eric Le Sage & Alexandre Tharaud, piano à 4 mains.

Philipp van Wichel

La Ciacogna

Ensemble La Fenice

Direction : Jean Tubéry.

Franz Schubert

Sonate D 664 en La majeur (3. Rondo)

Javier Perianes, piano.

Kurt Weill

Down in the valley

Alfred Drake et Jane Wilson, voix

Direction : Maurice Levine

George Driedrich Haendel

Aria en Fa majeur HWV 411

Ensemble Marsyas

Direction : Peter Whelan

Bohuslav Martinu

La Revue de cuisine

Daniel Wiesner, piano

Orchestre de la Philharmonie tchèque de Prague

Direction : Christopher Hogwood