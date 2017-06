Bruno Mantovani, compositeur et directeur du CNSMDP, invité de la matinale de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, le magazine des sorties culturelles de Lyon et sa région.

« Costumes et Travestis » !

Le Don Giovanni en homme à l'Opéra de Lausanne par Eric Vigié très classique, et le Don Giovanni en femme anticonformiste par l'Orchestre di Piazza Vittorio, variante de l'opéra de Mozart sur des arrangements de Leando Piccioni, complice d'Ennio Morricone.

Un clin d'œil à la nouvelle production de Laurent Pelly, Viva la Mamma de Donizetti, la Mamma étant incarné par un Laurent Naouri travesti, en plus d'être metteur en scène, Laurent Pelly faisant toujours ses costumes. Ici, il va même piocher dans la stock des très vieux costumes de l'Opéra de Lyon pour recréer un opéra dans l'opéra.

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien "La Croix"

Fernand Léger au centre Pompidou Metz.

A gagner ce matin le dernier disque du claveciniste Pierre Hantai paru sous le label Mirare. Il s’agit du 5ème volume consacré à l’exploration des sonates de Scarlatti.

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

Le compositeur américain Paul Bowles.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l'Arpège.

Intermède "All'imperio d'Amore" :

Girolamo Fantini

Stravaganza d’Amore, toccata (in La Renuccini).

Cristofano Malvezzi

O fortunato giorno (in La Pellegrina)

Giulio Caccini

inffabiloe ardore (in Il Rapimento di Cefalo)

Giulio Caccini

O che felice giorno

Sophie Junker, soprano

Ensemble Pygmalion,

Direction : Raphaël Pichon

Carl Orff

Carmina burana (Cour d'amours « Veni veni venias »)

Chœur et Orchestre symphonique de la Radio bavaroise

Direction : Daniel Harding

Joseph Haydn

Trio en Ut Majeur HOB XV : 27 : 3 (Final)

Beaux Arts Trio.

Robert Schumann

Scènes de la forêt op. 82 (1. Eintritt)

David Kadouch, piano.

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni (ouverture)

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam

Direction : Nikolaus Harnoncourt.

Reynaldo Hahn

Danse de l'amour et du chagrin - Le demi-sommeil embaumé

Duo Yaara Tal et Andreas Groethuysen, pianos.

Domenico Scarlatti

Sonate en ut Majeur K. 157

Pierre Hantaï, clavecin.

Jean Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme (Marche pour la cérémonie des Turcs)

Musica Antiqua Köln

Direction : Reinhard Goebel

Ludwig van Beethoven

Symphonie n° 6 « pastorale » (4. Tonnerre - Orage)

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction : Leonard Bernstein

Pierre de la Rue

O salutaris hostia

Ensemble Hilliard

Direction : Paul Hillier

Bruno Mantovani

Time stretch

Orchestre royal philharmonique de Liège

Direction : Pascal Rophé

Al Jarreau

Mornin’.

Bruno Mantovani

Suonare

Claire Désert, piano.

Paul Bowles

Music for a farce pour clarinette trompette percussions et piano.

David Glazer, clarinette

Herbert Mueller, trompette

Elden Bailey, percussions

William Masselos, piano.

Jean Wiener

Tango du coiffeur (d’après l’ouverture du Barbier de Séville de Rossini)

Elisabeth Chojnacka, clavecin.

Henry Purcell

Didon et Enée (Fin de la l’Acte I)

Les Arts Florissants

Direction : William Christie