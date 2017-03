Alain Gervreau, violoniste et chercheur invité de la matinale du samedi de Clément Rochefort

► 7h00 : Le journal

► 7h10 : La nouveauté disco de la semaine

► 7h20 : Le point sur l’actualité musicale internationale

► 7h30 : Le Tour de France des régions avec Yves Aumont, journaliste à Ouest France.

► 7h40 : La chronique culture, par Sabine Gignoux en partenariat avec le quotidien « La Croix ».

► 7h50 : Le jeu du week-end

► 8h00 : La météo musicale, par Lucie Pierron.

► 8h10 : L'invité du jour

Alain Gervreau, violoniste et chercheur, nous parlera ce matin de la pratique du consort de violons dans l'Italie du nord au 16ème siècle.

► 8h40 : La chronique « Vinyle classique », par Anne Voisin.

► 8h50 : Le Palais musical d’Alain Passard, ou la transcription culinaire d’un chef-d’œuvre musical par le chef « 3 étoiles » du restaurant l’Arpège.

► 9h00 : Le Journal

Programmation musicale

Giaches de Wert

O altitudo divitiarum à 6.

Stile Antico.

César Franck

Prélude aria et final pour piano en Mi Majeur (Aria)

Jorge Bollet, piano.

Mozart, Symphonie n°40 en Sol mineur K550 (1. Molto allegro). Orchestre baroque de Fribourg, René Jacobs, dir.

Michel Legrand, La partie de tennis.

Antonio Carlos Jobim, Remember (Le magazine de l'actualité - 1975/1976 - Pierre Bouteiller).

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro (Acte 1, air de Figaro : « Non più andrai farfallone amoroso »)

Christian van Horn, baryton

Musicaeterna

Direction : Theodor Currentzis

Jules Massenet

Bacchus (Acte III, Faunes et satyres)

Orchestre symphonique national de Barcelone et de Catalogne

Direction : Patrick Gallois

Benjamin Britten

Quatre interludes marins op. 33a, extraits de Peter Grimes (1. Dawn)

Orchestre symphonique de Londres

Direction : André Previn

Franz Schubert

Marche militaire en sol Majeur op. 51 n°2 D.733

Maria João Pires et Hüseyin Sermet, piano.

Johann Christian Bach (attribué à)

Concerto en fa mineur (1. Allegro di molto)

Jean Rondeau, clavecin

Sophie Gent et Louis Creac’h, violon

Fanny Paccoud, alto

Antoine Touche, violoncelle

Thomas de Pierrefeu, contrebasse

Evolène Kiener, basson.

Joseph Haydn

Quatuor en si bémol Majeur op. 76 n°4 HOB III : 78 « Lever du soleil » (1. Allegro on spirito)

Quatuor Amadeus.

Thomas Crécquillon (d’après)

Sine tenez, à 6

Les Sonadori.

Anonyme

Quatre branles - Fagot, à 4

Les Sonadori

Orlande de Lassus

In te domine speravi, à 6

Les Sonadori

Fabritio Caroso

Celeste Giglio à 6.

Les Sonadori

Hank Jones

Body and soul.

Jean-Sébastien Bach

Le Clavier bien tempéré, Livre II (Prélude et Fugue en Sol Majeur n°15 BWV.884)

Pierre Auclert, piano.

Georg Philipp Telemann

Concerto en Si bémol majeur TWV 54 : B1 pour hautbois, violon, deux traversos et basse continue (4. Allegro)

Ensemble Amarillis.

Claude Debussy

Estampes (Jardins sous la pluie)

Nelson Goerner, piano.