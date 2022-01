Un flagrant délit de vol de choral en bande organisée à Vienne en 1791

Une sombre affaire où apparaissent un certain Mozart, un dénommé Schikaneder, le Baron van Swieten, qui jouit de protections à la Cour, et une bande de musiciens saxons du nom de Bach dont le clan a des ramifications partout en Europe.

Programmation musicale

Jean-Sébastien Bach : Lee's tribute to Bach and Bird

Pony Poindexter, Phil Woods et Leo Wright, saxophones alto

Steve Kuhn, piano

Palle Danielsson, contrebasse

Jon Christensen, batterie

MPS 15192

Jean-Sébastien Bach : Choral BWV 741 : Ach Gott vom Himmel sieh darein - pour ensemble vocal et basse continue

Ensemble Huelgas

Sony classical 88697579872

Wolfgang Amadeus Mozart : La flûte enchantée : Der, welcher wandelt diese strasse voll beschwerden

Choeur du Philharmonia Orchestra

Philharmonia Orchestra dirigé par Otto Klemperer EMI 7699712

Wolfgang Amadeus Mozart : 2 Chorals sur Ach Gott vom Himmel sieh darein par Jean-Pierre Silvestre

