Le chant du cygne est-il lugubre ?

Chronique dans l'émission "Mazette ! Quelle musique !" du dimanche 03 octobre 2021 par Jean-Yves Larrouturou.

Extraits musicaux

Orlando Gibbons : The silver swan - pour ensemble vocal à 4 voix et basse de viole

Theatre of Early Music : Daniel Taylor, haute-contre - Emma Kirkby, soprano - Charles Daniels, ténor - Nela Davies, basse et Richard Campbell, viole de gambe

[Sony 88697727222]

Heinrich Schütz : Der Schwanengesang : Deutsches magnificat : Und im Anfang Ensemble Hilliard, Chœur de Garçons de Hanovre et London Baroque dirigés par Heinz Hennig

[EMI CDS 7492148]

Franz Schubert : Der Schwanengesang Abschied D 957 n°7

Dietrich Fischer Dieskau, baryton

Sviastoslav Richter, piano

[Orfeo C 334 931 B - Salzbourg août 1977]

