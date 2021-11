Foulques de Marseille, traitre ou héros ?

Portrait musical du plus grand des troubadours de Marseille, magnifique poète et musicien inspiré, mais aussi marchand, abbé du Thoronet et évêque de Toulouse. Il fut stigmatisé comme un des artisans de l'Agonie du Languedoc mais Dante le vit dans le Paradis de sa Divine Comédie. Qui a raison ?

Marseille, © Getty / Paul Armand / EyeEm