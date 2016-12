Le Marque-Plage de Christophe Bourseiller

Aujourd'hui :

Paul Bowles -Leurs Mains sont Bleues aux éditions du Seuil

Les voyages seraient-ils une tentative de comprendre le monde en même temps qu'une quête de soi ? Pour Paul Bowles, qui éclusa la planète dans les années cinquante avant de s'installer définitivement à Tanger , il s'agissait, aussi, d'aller à la rencontre de la diversité des hommes et des cultures avant que l'Occident ne les ronge.

De Ceylan à Tanger, en Turquie, dans les souks de la Corne d'or, au coeur de l'absolu saharien, Paul Bowles a rédigé ce carnet de voyages comme un itinéraire géographique et littéraire, un ensemble de relevés fragmentaires baignés de lumière et de musique. On ne saurait trouver plus bel "état des lieux" de notre terre.