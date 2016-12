Le Marque-Plage de Christophe Bourseiller

Aujourd'hui :

Stéphane Barsacq : Le Piano dans l'éducation des jeunes filles aux éditions Albin Michel.

Peut-on trouver le grand amour dans une société vouée à la jouissance et à l'individualisme ?

Volodia, jeune professeur d'Histoire épris de littérature, de musique et d'absolu en a la certitude. Mais qui fera son éducation sentimentale ? Sonia, jeune pianiste ambitieuse et maîtresse insatiable ? Asma, férue de mystique et d'érotisme oriental ? Ou Sophie, artiste adulée à la troublante beauté ?

Pour nous entraîner dans ce voyage initiatique, Stéphane Barsacq trempe son encre d'humour, d'esprit et de verve. On rit et on pleure du tragi-comique des situations, et de ce que révèle son regard sur notre monde singulièrement déjanté.