Zerballodu, le concert participatif de fin d’année de l’Orchestre National d’Ile-de-France.

Zerballodu, dernier projet participatif de l’Orchestre National d’Ile-de-France est une fable visionnaire sur le thème de l’écologie, écrite par Gérard Poli et mise en musique par Alexandre Lévy.

Ce conte musical qui sera interprétée samedi 8 juin à 11 heures à la Philharmonie de Paris par 270 collégiens de toute l’Ile-de-France s’inscrit dans un vaste projet d’action culturelle mené depuis plus de 15 ans par l’orchestre et intitulé « Chantons et jouons avec l’orchestre. »

Répétition du concert participatif Zerballodu