Romanus Weichlein, compositeur autrichien.

Le compositeur autrichien Romanus Weichlein, un Bénédictin du XVIIe dont on redécouvre à peine l’existence et la musique. On avait redécouvert il y a deux ans une partie de sa musique instrumentale, mais c’était aussi un compositeur de messes. Ars Antiqua Austria vient de publier trois d’entre elles chez Accent.