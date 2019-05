Porté par les Chorégies d'Orange depuis plus de dix ans, « Pop the Opera » est un dispositif pédagogique qui cherche à démocratiser la musique classique auprès des plus jeunes. Le 22 juin prochain, cet ambitieux projet mobilisera sur la scène du théâtre antique 600 collégiens et lycéens de la région académique Provence-Alpes-Côte-d’azur, un orchestre symphonique ainsi qu’un groupe de musique pop. C’est dire l’importance que revêt cette initiative aux yeux des Chorégies, et de leur directeur Jean-Louis Grinda.