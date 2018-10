Les voix des outre-mers, le concours organisé par Fabrice Di Falco

Ils sont jeunes ou moins jeunes, ils n’ont qu’une envie chanter ! Et rentrer dans la cour des grands. Ce sera le challenge de « Voix des Outre-mers ».

, © Voix des Outre-Mer

Un projet artistique dont le but est de former les talents ultramarins de demain. La première édition concerne les natifs de Martinique, de Guadeloupe et de la région Île-de-France, nés aux Antilles ou liés par filiation.