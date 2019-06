Les missions d’éducation artistique et culturelle du festival d'Auvers-sur-Oise

Si la commune d’Auvers-sur-Oise doit sa renommée aux peintres impressionnistes, son patrimoine culturel ne se limite pas aux arts plastiques. Car Auvers accueille aussi, depuis 1981, un festival de musiquebien connu des mélomanes franciliens. Et pour cause. La manifestation a accueilli, en 39 éditions, tout le gratin du classique et de l’opéra. De Régine Crespin à Cecilia Bartoli, en passant par Richter ou Rostropovitch.

La prochaine édition, qui s’ouvre le 6 juin, ne dérogera pas à la règle, avec pour ne citer que ceux-là Joyce DiDonato, Renaud Capuçon ou encore Ruggero Raimondi. Véritable légende de l’opéra, passé à la postérité aux yeux du grand public grâce au cinéaste Joseph Losey qui lui avait confié le premier rôle de son Don Giovanni, le baryton fera son grand retour au festival, près de trente ans après sa première venue en qualité de pédagogue, pour 2 jours de masterclass les 8 et 9 juin prochains.

Une démarche de transmission qui fait partie de l’ADN même du festival, depuis sa création. Que ce soit par sa politique de compositeurs en résidence, ou bien la place faite aux jeunes artistes, la manifestation s’est fixée pour mot d’ordre de faire rimer d’accorder sa programmation aux missions d’éducation artistique et culturelle.

France Musique et le Festival d'Auvers-sur-Oise

Lundi 20 mai : 16h > 18h Renaud Capuçon et Pascal Escande sont les invités de Frédéric Lodéon dans Carrefour de Lodéon

Festival d'Auvers-sur-Oise - Opus 39 : Du 6 juin au 4 juillet 2019