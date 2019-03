Les ateliers pour enfants de l'ensemble Orpheus XXI en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts de France

Sous la direction artistique du musicien Jordi Savall, ambassadeur de l’UE pour le dialogue interculturel, « ORPHEUS XXI – Music for life and dignity » est un projet d’action artistique et pédagogique, conçu comme une plateforme reproductible d’apprentissage, en faveur de l’intégration des jeunes réfugiés possédant une connaissance ou un talent musical.

, © David Ignaszewski

