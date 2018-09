Les ateliers famille du festival Royaumont

Ces ateliers en famille, qui ont lieu chaque week-end du mois de septembre, sont destinés aux parents et leurs enfants de 3 à 12 ans. Ils se composent, par exemple, de balades en jardin, de cours ludiques sur l'histoire de la guitare, ou encore d'initiations à la danse et aux rythmes du flamenco pour les plus grands.

Vous pouvez retrouver toute la programmation, les dates et heures de ces ateliers ici !