Les actions pédagogiques du festival Les Détours de Babel, à Grenoble.

Le festival Détours de Babel s'est fixé deux objectifs à travers ses actions culturelles : fédérer les partenaires culturels et le milieu associatif et socioculturel dans une dynamique participative impliquant chaque structure, et associer les structures de création et d’enseignement musical de la Région.

