L'orchestre itinérant des concerts de poche

Les Concerts de Poche, c’est un dispositif d’ateliers et de concerts indissociables et itinérants qui a pour but :

d’emmener les plus grands artistes de la musique classique, du jazz ou de l’opéra, dans les zones rurales et les quartiers

d’impliquer tous les publics, en particulier les jeunes, les personnes isolées ou défavorisées, dans des projets musicaux participatifs.

de servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien durable entre les habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle.

Les Concerts de Poche organisent chaque saison plus de 1 500 ateliers musicaux et 100 concerts dans 260 villages ou quartiers.

On dénombre 41000 participants aux ateliers et spectateurs en 2018.

Les Concerts de Poche apportent ainsi la preuve que la musique classique est plus vivante que jamais.

