L'ensemble vocale Aedes, en résidence dans les Hauts de France

Composé de dix-sept à quarante chanteurs professionnels, l’ensemble Aedes a déjà inscrit à son répertoire de nombreux cycles a cappella, participé à des projets d’oratorios et d’opéras mis en scène et proposé différents programmes pour choeur et piano, orgue ou ensemble instrumental.

, © William Beaucardet

L’ensemble Aedes, en résidence en régions Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France, développe chaque année une véritable saison parallèle d’actions pédagogiques et culturelles, aussi importante que celle des concerts et spectacles. L’ensemble s’investit dans des projets éducatifs auprès de scolaires, d’étudiants en direction, et de chanteurs ou chefs, amateurs ou jeunes professionnels.

