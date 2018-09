"Derrière le rideau", les actions de sensibilisation de l'Opéra de Toulon

Ce parcours concerne les élèves et enseignants des 1er et 2nd degrés des établissements du Var. Il propose d’inscrire des classes dans une découverte artistique et culturelle autour d’une œuvre programmée par l’Opéra de Toulon.

Les élèves peuvent ainsi assister à une représentation, au tarif de 5€. Ils pourront dans la mesure du possible être présents lors de montages de décors ou aux répétitions, rencontrer des professionnels, effectuer une visite du bâtiment.