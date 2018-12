Chanter est un sport comme les autres

Si vous avez des a priori sur l’opéra et l’art lyrique, le baryton Arnaud Marzorati les fait voler en éclats et vous montre que Chanterest un sport comme un autre. Passant tour à tour de Mozart à des comptines pour enfants ou encore de Johnny Hallyday à Verdi, ce concert expose le bonheur et les déboires du métier d’artiste lyrique. Avec trois instrumentistes, Arnaud Marzorati établit un authentique dialogue avec le public et l’emmène vers une traversée mélodieuse et réjouissante.

Un spectacle à voir le 8 décembre à Autingues. Toutes les infos ici !