Manon Lescaut de Puccini

Opéra donnée le 3 décembre 2016 au Metropolitan Opera de New York avec Marco Armiliato, à la baguette, le Choeur et Orchestre du Metropolitan Orchestra et le couple star soprano-ténor est luxueux puisqu’il s’agit d’Anna Netrebko et de Marcelo Alvarez au sein d’un casting quasiment sans reproche

Giacomo Puccini (22 décembre 1858 - 29 novembre 1924)., © Getty / Museo Villa Puccini / De Agostini