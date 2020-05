L'orfeo de Monteverdi, premier opéra de l'histoire de la musique ?

Il est de tradition de qualifier cette œuvre de premier opéra de l’histoire de la musique. C’est évidemment oublier que le théâtre grec était chanté, que tout au long du Moyen Age et de la Renaissance, les spectacles religieux en particulier, mélangeaient musique et représentation dramatique. Mais c’est bien à la toute fin du XVI° début du XVII° siècle que s’opère cette fusion intime qui sous l’impulsion de la Camerata fiorentina a donné naissance à l’opéra tel que nous l’entendons encore aujourd’hui.

Sur un plan strictement chronologique, les puristes estiment qu’il revient d’en donner la paternité à Jacopo Peri, compositeur en 1597 d’une Dafne qui n’est pas parvenu jusqu’à nous.

Peu importe finalement ces prémisses discrètes, on considère que le 24 février 1607, date de la première de l’Orfeo de Claudio Monteverdi sur un livret de Alessandro Stuggio est bien le lever de rideau magique qui, sonne l’entrée de l’opéra dans l’histoire de la musique.

D’ailleurs, dans le Prologue c’est La Musica qui s’avance. Rôle chanté alors pars un castrat et par une soprano aujourd’hui, elle proclame que la musique « attire les âmes des hommes vers les cieux » et la fusion du théâtre et de la musique se déploie alors par des airs chantés ou déclamés, des danses et des chœurs.

Pour illustrer ce propos, Monteverdi ne pouvait mieux choisir qu’Orphée. Nous connaissons tous le propos du livret, tant il a inspiré d’œuvres diverses. Orphée, celui qui par son chant et sa lyre va jusqu’à faire bouger les arbres et les rochers, épouse la belle Eurydice.

La belle meurt mordue par un serpent. Orphée inconsolable va la chercher au royaume des morts. Après moult épreuves, il obtiendra de Pluton qu’elle le suive vers la vie mais à la condition expresse qu’il ne se retourne pas. Il ne pourra résister, la perdant alors définitivement. Si vous aimez les histoires qui finissent bien, vous entendrez ce soir la version dans laquelle son père Apollon l’emporte au ciel d’où il pourra contempler son épouse. ..

