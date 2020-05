L'Opéra Royal de Versailles fête son 250 ème anniversaire

Prélude à la soirée anniversaire exceptionnelle à l’occasion des 250 ans de l’inauguration de l’Opéra Royal de Versailles, présentée par Judith Chaine dans « Samedi à l’opéra » ce 16 mai à 20 h. Au programme, des extraits de Dardanus de Rameau, Persée de Lully...

Louis XIV en avait rêvé quand il avait fait construire l’aile Nord du château. Louis XV, sous l’influence de madame de Pompadour mena ce projet au bout. Il faut dire que la belle marquise avait monté une petite troupe de comédiens et elle-même ne dédaignait pas s’y produire. La construction sous les ordres de l’architecte Ange-Jacques Gabriel dura donc 2 ans et l’inauguration eut lieu le 16 mai 1770 à l’occasion du mariage de son petit-fils ave l’archiduchesse Marie-Antoinette et l’on y donna Persée de Lully. Ce lieu magique connut quelques vicissitudes puisqu’il fut le siège de l’Assemblée nationale en 1871, puis du Sénat après 1875. Heureusement des travaux importants de restauration furent menés dans les années 50 et la rénovation complète dans son jus achevée en 2009.

Le concert de ce soir donnera Persée de Lully sous la direction d’Hervé Niquet, un concert Rameau avec la sublime Sabine Devieilhe, mais surtout Dardanus de Jean-Philippe Rameau.

L’ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon donne de cette œuvre magistrale une version ensorcelante....Et la direction de Raphaël Pichon fait briller un casting étincelant !