Matthew Halsall : Hymne au soleil

Ce matin Marjolaine Portier-Kaltenbach évoque l'album « Salute to the Sun : Live at Hallé St Peter’s » du trompettiste anglais Matthew Halsall, version live de son album « Salute to the Sun » parue le 3 décembre sous le label Gondwana Records fondé par le trompettiste.

Matthew Halsall, © Emily Dennison