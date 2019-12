Yes ! de Maurice Yvain au Théâtre de l'Athénée à Paris

Alors direz qu’aller dans un théâtre public pour entendre des opérettes c’est déjà du brigandage... Guillaume Tion vous répondra : pas du tout, que nenni, vous n’y êtes pas. L’intérêt de la démarche des Brigands, compagnie au seuil de sa vingtième année, réside dans le dynamitage de ces oeuvres compassées d’un passé à ce point dépassé.

Tantôt une idée de mise en scène détourne le programme, tantôt c’est un choix de transposition, parfois c’est même le simple fait de remettre en lumière des oeuvres oubliées qui ne le méritaient pas forcément. Avec les Brigands, c’est une lente balade dans le répertoire léger français qu’on avance d’année en année.

Ce Yes !, méritait-il d’être oublié ?

A moitié. ! Il présente une intrigue tout à fait conventionnelle : l’héritier des pâtes Gavard est sommé par son père de se marier à Valparaiso avec une inconnue. Comme le jeune homme préfère faire la bringue que de suivre les injonctions paternelles, il se marie en blanc avec sa manucure. Evidemment il va finir par en tomber amoureux.

Ce canevas vient se glisser dans un feuilleté de chansons très denses, quasi ininterrompu, qui fait ressembler le spectacle à un tour de chant. Toutes les cinq minutes, sa chanson, merveilleusement écrite par Albert Willemetz, et ses applaudissements.

Primauté à l’efficacité et à la drôlerie, et dans le genre Yes ! fonctionne parfaitement. Y compris quand il se lance dans des chansons plus sérieuses, comme celle du candidat communiste malheureux à la députation, ou comme la chanson-titre, Yes !, qu’avait par ailleurs repris Julie Fuchs dans son premier album solo en 2015.

C’est donc un spectacle que Guillaume Tion vous conseille. Notamment parce qu’il propose un gros travail sur l’interprétation musicale, dans une formule trio piano, contrebasse, batterie, mais dont les musiciens sont aussi des multi-instrumentistes. Il s’intègrent au spectacle, s’échangent les rôles derrière les instruments, rajoutent guitares, flûtes, marimba, et transforment la musique en un fascinant personnage qui se déplace sous nos yeux. Avec un sublime changement de décor tout en rythme.

Rien que pour ça, on y va !

Distribution :

René Gavard, le roi du vermicelle, Éric Boucher

Maxime Gavard, son fils, Célian d’Auvigny

César, Mathieu Dubroca

Roger, Flannan Obé

Totte, Clarisse Dalles

Loulou / Lady Winchester, Caroline Binder

Mme de St-Aiglefin, Anne-Emmanuelle Davy

M. de St-Aiglefin, Gilles Bugeaud

Marquita Negri, Emmanuelle Goizé

piano et vibraphone, Paul-Marie Barbier

contrebasse, Matthieu Bloch

percussions et piano, Thibault Perriard

Compagnie Les Brigands