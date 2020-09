Un opéra "Original" au Théâtre de l'Aquarium

Guillaume Tion a réussi à voir le seul opéra actuellement à l'affiche en France : "Original d'après une copie perdue" était donné au Théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie.

La troupe du Théâtre de l’Aquarium a proposé, la semaine dernière, dans ses lieux au sein de la Cartoucherie de Vincennes, un opéra.

Bien sûr, quand on dit opéra, tout le monde pense Tosca, Traviata, Carmen et compagnie, des oeuvres de répertoire avec une fosse qui déborde et des choristes à foison.

Ce n’était pas le cas ici : l’opéra était fictif, il durait 30 minutes, mobilisait une dizaine de musiciens, mais se trouvait néanmoins assez riche puisqu’il était constitué de cinq actes, avec prologue, interlogue et épilogue.