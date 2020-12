David Grimal : "Ivry Gitlis avait une sonorité à nulle autre pareille"

"Un dieu du violon qui s'envole vers l'Olympe"... Suite à la disparition d'Ivry Gitlis, le violoniste David Grimal se souvient avec émotion de ce dieu du violon, qui l'a tant inspiré dans sa carrière et dans son jeu...

La légende du violon nous a quittés à l'âge de 98 ans. Pour rendre hommage à Ivry Gitlis, David Grimal ne souhaite pas parler uniquement du "personnage fantasque, fascinant, séducteur, drôle et plein de vie" du musicien car Ivry Gitlis était bien plus que ça. David Grimal rappelle à quel point il était un musicien accompli : "Derrière ça, il y a un immense violoniste qui a eu les plus grands maîtres et qui a joué du violon comme personne".

David Grimal est admiratif du jeu d'Ivry Gitlis et en particulier de la maîtrise de son instrument : "On est saisi par ses phrasés extraordinaires, ses couleurs, cette tendresse et cette puissance qu’il a sur son instrument", rajoutant que "son violon est le prolongement de son âme et de son esprit".

"Ivry Gitlis était un personnage lumineux" David Grimal

Tout comme Marina Chiche, David Grimal a rencontré Ivry Gitlis dans son appartement à Paris, où se croisait de très nombreux musiciens, partageant ainsi leur passion pour le violon.

David Grimal a ensuite recroisé la route du musicien à de nombreuses reprises. Ivry Gitlis, qui était un habitué des salles de concert, allait régulièrement écouter les jeunes candidats des grands concours internationaux : "Ivry était toujours quelque part" se rappelle le violoniste.

Selon lui, Ivry Gitlis faisait du bien au monde de la musique classique : "Il était loin du côté petit bourgeois que l'on peut voir parfois". En jouant dans des prisons, les usines ou encore au front pour les soldats britanniques durant la seconde guerre mondiale, "Ivry Gitlis avait une liberté de ton", saluant ainsi "l'homme libre et le poète" qu'il était.