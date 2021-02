Steel Pulse, groupe de reggae britannique

Steel Pulse débute en 1975 à Birmingham (West Midlands) autour du noyau David Hinds (chant, guitare), Basil Gabbidon (guitare, chant), et Ronald McQueen (basse). Le nom du groupe "pulsion d'acier" provient de la réputation de Birmingham en tant que capitale Britannique de l'acier.

Biographie

Fleuron du reggae britannique, Steel Pulse est originaire comme son nom l'indique de Birmingham (West Midlands), la capitale anglaise de l'acier. Le groupe débute en pleine vague punk et bénéficie du soutien de l'organisation Rock Agains Racism à ses débuts. Signé par Island grâce à l'aide de Burning Spear, Steel Pulse sort en 1978 Handsworth Revolution. Après un Caught You de bonne facture en 1980, Steel Pulse change de label et opte pour Elektra. True Democracy (1982) et Babylon the Bandit (1986) sont deux nouveaux albums majeurs du reggae européen. Son aura baisse ensuite malgré de très décents Rage and Fury (1997) et African Holocaust (2004). Toujours actif, Steel Pulse se consacre désormais largement à la scène.