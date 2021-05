Le groupe anglais de pop rock The Zombies

The Zombies est un groupe anglais de pop rock originaire de la ville de St Albans qui s'est formé en 1961. Le groupe est composé de Rod Argent (orgue et composition), Colin Blunstone (chant), Chris White (basse et composition), Paul Atkinson (guitare) et Hugh Grundy (batterie).

The Zombies in West London, 1965. L-R Hugh Grundy, Colin Blunstone, Paul Atkinson, Chris White, Rod Argent. , © Getty / Stanley Bielecki/ASP/Getty Images