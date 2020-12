Jerry Fielding, compositeur de musique de film

Aujourd'hui, direction Hollywood avec pour guide Jerry Fielding, un compositeur de musique de film avant-gardiste et sauvage...

Johnny got his gun, The Gambler, The Outlaw Josey Wales ou encore The Gauntlet et Escape from Alcatraz... Jerry Fielding, naît à Pittsburgh aux Etats-Unis en 1922. Après des études musicales et une année passée à étudier l'arrangement auprès de Max Atkins, il commence sa carrière comme arrangeur et obtient un poste d'orchestrateur. En 1947, il s'installe à Los Angeles et obtient le poste de directeur musical pour une émission de radio animée par Jack Paar.

Jerry Fielding rêve de composition à l'image, mais le maccarthysme l'empêche de s'installer véritablement dans la capitale californienne : à la sortie de la seconde guerre mondiale, le sénateur Joe McCarthy traque les sympathisants au communisme par le biais d'une liste noire. La métropole californienne cesse d'être un bouillonnement créatif pour le jeune artiste. Pendant près de 10 ans, il parvient à travailler dans les dancings et les hôtels de Las Vegas.

Peu à peu, les opportunités se présentent : l'actrice Betty Hutton l'embarque sur le projet de sa nouvelle émission de télévision, et commence à écrire, orchestrer et composer pour le petit écran. En 1962, à 40 ans, il obtient la commande de la bande originale d'un film : Advise and Cisent d'Otto Preminger, mais la véritable épreuve, selon Jerry Fielding, est le film La horde sauvage, en 1969. Un film violent, qui obtiendra deux nominations. S'ensuit une collaboration avec le réalisateur Michael Winner, et une carrière relativement courte, mais riche.

Son œuvre témoigne d'une ouverture à toutes les formes de musiques. Homme franc, loué pour son honnêteté intellectuelle. L’acteur Bo Hopkins, ami de longue date de Jerry Fielding, dira de lui : « Il y avait seulement deux sortes de gens pour lui dans la vie, les amis et les cons. Absolument rien entre les deux. »