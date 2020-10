Fly with the wind, l’album du pianiste de jazz McCoy Tyner

L'album "Fly with the wind" du pianiste de jazz américain McCoy Tyner est paru en 1976 sur le label Milestone.

Pianiste remarquable, McCoy Albert Tyner est surtout connu pour avoir joué dans le John Coltrane Quartet, l’un des plus célèbres de l'histoire du jazz. La musique de Tyner, influencée par Coltrane et Chick Corea, mêlait les esthétiques du jazz modal, du hard bop, du jazz fusion et du free jazz, se servant d’instruments tels que le clavecin, le célesta et le koto, méconnus dans le monde du jazz . McCoy Tyner est mort le 6 mars 2020.