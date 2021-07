J.M. Harmony, un groupe musical martiniquais influencé par la Perfecta

J.M. Harmony est un groupe de musique originaire de la Martinique crée en 1982 par Emmanuel Granier et Joël Zabulon. Christophe Chassol nous parle de l’album J. M. Harmony paru en 1983 et plus particulièrement du titre « Sun » pour l'élégance de ses arrangements de cuivres.

J.M Harmony, album "Joël et Mano" paru en 1985