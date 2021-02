Hommage au pianiste américain de légende, Chick Corea (3/3)

Christophe Chassol nous parle du génie de cette figure incontournable du jazz à travers une sélection de titres extraits des albums 'The Mad Hatter" et "The Leprechaun" parus respectivement en 1978 et 1977.

Chick Corea performs during the Berkeley Jazz Festival at the Greek Theatre in Berkeley, California on May 24, 1980., © Getty / Ed Perlstein/Redferns