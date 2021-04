Don Sebesky, compositeur, arrangeur et tromboniste américain

Christophe Chassol nous parle du formidable arrangeur Don Sebesky avec l'album "Three works for Jazz Soloist & symphony orchestra" et plus particulièrement de sa version du Sacre du printemps.

Don Sebesky (à gauche) et John McDaniel, pianiste (à droite) le 4 juin 2000 au Radio City Music Hall in New York City. (Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images), © Getty / Photo by Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images