Jouer en période Omicron

Retour sur le remplacement d'Aziz Shokhakimov pour la Première des Oiseaux à l'Opéra national du Rhin. Et rappel aussi que la France est plutôt bien lotie contrairement à certains de ses voisins européens en termes de jauges, et qu'en classique on s'en sort mieux que les musiques actuelles car nous jouons dans des endroits plus petits où on est assis.