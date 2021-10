"Small is beautiful" : quand les orchestres réduisent leurs effectifs pour surmonter la crise sanitaire

Pendant les restrictions sanitaires, on a constaté des effectifs plus petits dans les orchestres en lieu et place des grandes machines symphoniques. Est-ce que cela aura pour conséquence de modifier durablement le répertoire des orchestres ou est-ce seulement un phénomène transitoire ?

Les orchestres sont nombreux à jouer en effectif réduit depuis la crise du covid mais est-ce que cela s'inscrira véritablement dans la durée ?, © AFP / Frederick FLORIN