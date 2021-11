La Corée du Sud tire profit du succès de la série Netflix "Squid Game"

La Corée du Sud se retrouve plus que jamais au premier plan des industries culturelles avec le succès de la série Squid Game et pour le pays, c'est un enjeu économique et social éminemment crucial...

Quel succès ! C’est désormais la série la plus regardée sur Netflix depuis la création de la plateforme. Alors, pour ceux qui n’auraient pas entendu parler de ce véritable phénomène, rappelons rapidement que Squid Game nous plonge en neuf épisodes au cœur d’un jeu de rôle dans lequel des individus sont prêts à mourir pour gagner beaucoup d’argent. Une tension dramatique ultra prenante, avec en arrière-plan un discours politique et social. La réussite de cette série vient nous rappeler la créativité et l’efficacité redoutable de l’industrie culturelle en Corée du Sud.

Et cela ne concerne pas que les séries… C’est une tendance bien plus large, qui touche aussi le cinéma. En 2019, la Palme d’or du festival de Cannes avait été attribué à un film coréen, Parasite de Bong Joon-Ho. Et là aussi le succès avait été au rendez-vous : rien qu’en France, ce film avait fait le plus grand nombre d’entrées pour une palme d’or depuis 15 ans. Une alliance entre thriller et réflexions politiques, dans un pays où les inégalités sont criantes.

Mais surtout, la Corée du Sud brille dans un autre domaine : c’est la musique. Pas forcément classique : il s’agit de la K-pop, la pop sud-coréenne, avec notamment un groupe phare, BTS. Pour vous donner un chiffre : toutes les places du concert de BTS au Stade de France ont été vendus en 20 minutes. C’est mieux que Beyoncé ! Là aussi donc un record. Mais la K-pop a également sa face d’ombre : la formation de ces boys band obéit à un entraînement presque militaire dans des écoles dédiées. Et face à une telle pression, certains jeunes vont jusqu’à se suicider.

Pour la Corée du Sud, l’enjeu est politique et économique

Le pays doit trouver sa place entre la Chine et le Japon. Cette diplomatie culturelle lui permet d’affirmer sa singularité : BTS a même fait un discours au siège des Nations Unis. Et surtout, il s’agit pour Seoul de se trouver un relais de croissance. Car si la Corée du Sud était autrefois vu comme un dragon asiatique, avec ses conglomérats familiaux, ce sont les fameux chaebols, comme LG, Samsung ou Hyundai, et bien aujourd’hui le pays n’est plus du tout aussi moteur.

La culture peut donc lui permettre de développer d’autres sources de revenus, à commencer par le tourisme. Avant la crise sanitaire, les amateurs de K pop étaient nombreux à venir visiter le pays de leurs idoles. Squid Game pourrait donc augmenter encore plus ces retombées sonnantes et trébuchantes.